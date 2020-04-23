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КХЛ

Команды системы "Динамо" в МХЛ и ВХЛ будут играть в Красногорске

В сезоне-2019/20 команда МХЛ проводила домашние матчи в Дмитрове, а ВХЛ - в Твери

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Команды системы московского "Динамо" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) будут проводить домашние матчи в Красногорске. Об этом на видеоконференции на платформе Zoom сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков.

В сезоне-2019/20 команда МХЛ проводила домашние матчи в Дмитрове, а ВХЛ - в Твери.

"МХК "Динамо" будет играть в Красногорске во дворце имени Петрова. Говорим большое спасибо губернатору Московской области, что он поддержал наши предложения. Команды МХЛ и ВХЛ будут играть там", - сказал Кровопусков.

Арена имени Владимира Петрова в Красногорске была открыта в 2019 году.

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