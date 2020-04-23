В Белоруссии 30 апреля стартует женский чемпионат страны по футболу

МИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Чемпионат Белоруссии по футболу среди женских команд начнется 30 апреля. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства спорта и туризма республики.

"Такое решение принято сегодня на заседании исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", - проинформировали в Минспорте.

По информации пресс-службы ведомства, в первом туре действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка Белоруссии футболистки "Минска" примут могилевский "Днепр". 29-й женский чемпионат Белоруссии пройдет в три круга и продлится до 8 ноября.

Последние семь лет чемпионами страны становились футболистки "Минска", больше всего титулов у "Бобруйчанки", которая 12 раз завоевывала золотые медали.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается чемпионат по футболу среди мужских команд.

По данным Минздрава, по состоянию на 22 апреля число инфицированных коронавирусом в Белоруссии составило 7 281. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели и выписаны 769 пациентов.