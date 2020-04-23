Драчев считает нелегитимным решение о проведении внеочередных выборов главы СБР

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает нелегитимным решение о проведении внеочередных выборов главы организации. Об этом он сообщил ТАСС.

В четверг правление СБР приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Ее дата пока неизвестна.

"Сейчас будем проверять это решение на легитимность, - сказал Драчев. - Насколько я знаю, по уставу отчетно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций. Может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций. Так что пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления".

Драчев возглавил организацию в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.