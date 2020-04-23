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КХЛ

Председатель совета директоров "Динамо" считает, что потолок зарплат в КХЛ следует поднять

КХЛ приняла решение о введении жесткого потолка зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин считает, что жесткий потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) следует поднять. Такое мнение он высказал на видеоконференции на платформе Zoom.

КХЛ приняла решение о введении жесткого потолка зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения.

"Мы за поднятие потолка где-то до 1,1-1,3 млрд рублей", - сказал Воронин

Генеральный менеджер "Динамо" Виктор Меркулов отметил, что, несмотря на потолок, клуб не испытывает проблем с комплектованием команды на следующий сезон. "Ищем центрального нападающего, для нас важно найти центрфорварда во второе звено. Мы пока планируем идти в пять легионеров, но, может, имеет смысл входить в сезон с шестью легионерами. В прошлом сезоне у нас долгое время кто-то из легионеров был травмирован", - подчеркнул Меркулов.

"Практически всех лидеров команды мы сохранили, деньги на Андре Петерссона заложены, они в потолке укладываются, также заложены деньги на центрального нападающего. Потолок зарплат - интересный и нужный инструмент, главное, правильно его воплощать в жизнь. Относительно объема вопрос дискуссионный, денег хватает", - заключил генеральный менеджер бело-голубых.

"Динамо" в минувшем сезоне заняло четвертое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф переиграло "Спартак" со счетом 4-2 в серии. После этого розыгрыш Кубка Гагарина был прерван из-за пандемии коронавируса.

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