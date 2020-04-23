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Зимние олимпийские виды спорта

Тихонов: эксперты Минспорта дали отрицательную оценку тренерам сборной России по биатлону

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ не удовлетворен работой тренерского штаба сборной России по биатлону в последние два года. Об этом сообщил ТАСС четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Зимние олимпийские виды спорта

Экспертный совет министерства спорта по итогам сезона ежегодно дает оценку работе федераций и тренерского штаба сборных по каждому из олимпийских видов спорта.

"Я знаю, что эксперты министерства спорта в электронном виде отрицательно оценили работу тренерского коллектива сборных России по биатлону, который работал в последние два года. Я разговаривал с двумя членами комиссии, и они подтвердили мне, что дали самую отрицательную оценку. Но она другой и не могла быть", - считает Тихонов.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. В то же время Александр Логинов на чемпионате мира принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке.

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Зимние олимпийские виды спорта
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