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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев заявил, что ему обидно за российский биатлон

В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран новый президент
Глава СБР Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава СБР Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что ему обидно за российский биатлон, говоря о ситуации с назначением на пост старших тренеров сборной Владимира Королькевича и Роберта Кабукова. Об этом он заявил ТАСС.

Зимние олимпийские виды спорта

В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран новый президент. Драчев сейчас находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Королькевича и Кабукова старшими тренерами сборной. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля.

"Все возможно, - ответил Драчев на вопрос, связывает ли он решение о проведении внеочередных выборов с критикой утвержденных тренеров. - К сожалению, правды никто не любит. Они пытаются притащить людей, которые уже не раз приходили. В этой ситуации обидно за российский биатлон".

Королькевич и Кабуков смогут приступить к работе, если их кандидатуры будут согласованы с Министерством спорта России.

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Зимние олимпийские виды спорта
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