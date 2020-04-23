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Зимние олимпийские виды спорта

Касперович заявил, что не уверен в правильности проведения выборов в СБР во время пандемии

В четверг правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции
Александр Касперович Андрей Аносов/СБР/ТАСС
Описание
Александр Касперович
© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Личный тренер чемпиона мира 2020 года по биатлону Александра Логинова Александр Касперович не уверен в том, что проведение внеочередной отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР) будет правильным шагом в условиях пандемии коронавируса. Об этом Касперович сообщил ТАСС.

Зимние олимпийские виды спорта

В четверг правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Ее дата пока неизвестна.

"Я не уверен в том, нужно ли сейчас проводить эту конференцию в условиях строгого карантина. Мне сложно пока что-то говорить. Я только от вас услышал, что принято решение о внеочередной конференции", - сказал Касперович.

"У нас ведь так и не прошел тренерский совет, мы не заслушали никаких отчетов. Формированием тренерского штаба сборных на следующий сезон по сути занимался вице-президент СБР Валерий Польховский. У меня вообще много вопросов ко всему этому. Да, все происходило дистанционно, но мне очень интересно знать, какой регион за кого голосовал", - добавил собеседник ТАСС.

Действующий глава СБР Владимир Драчев возглавил организацию в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.

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Зимние олимпийские виды спорта
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