СМИ: места в ЛЧ и ЛЕ распределят по спортивному принципу в случае завершения сезона

ТАСС, 23 апреля. Места в Лиге чемпионов и Лиге Европы на будущий сезон будут распределены в соответствии с текущем турнирным положением команд, если национальные первенства не будут доиграны. Об этом сообщил журналист Times Мартин Зиглер в Twitter.

"Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций решил, что, если национальные первенства не будут доиграны, места в Лиге чемпионов и Лиге Европы должны быть распределены по спортивному принципу (согласно текущему турнирному положению)", - говорится в сообщении.

УЕФА настаивает на доигровке оставшихся матчей национальных первенств.

Чемпионат России приостановлен до 31 мая после 22 туров. На данный момент напрямую в групповой этап Лиги чемпионов из российских клубов выходят петербургский "Зенит" (50 очков) и московский "Локомотив" (41), с квалификационных раундов путь начнет "Краснодар" (41). В квалификацию Лиги Европы выходят "Ростов" (38) и московский ЦСКА (36), напрямую в групповой этап турнира должен попасть победитель Кубка России.