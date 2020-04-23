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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев: процесс согласования Королькевича и Кабукова с Минспортом затягивается

Глава СБР сейчас находится в оппозиции большинству членов правления организации, поскольку выступает против назначения специалистов старшими тренерами сборной

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Процесс согласования с Министерством спорта России кандидатур Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на должности старших тренеров сборной страны в связи с последним решением правления Союза биатлонистов России (СБР) затягивается. Об этом ТАСС сообщил глава организации Владимир Драчев.

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В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый президент. Драчев сейчас находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Королькевича и Кабукова старшими тренерами сборной. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля.

"Документы на их утверждение должны быть направлены [в Минспорт], но ситуация, когда правление внутри себя проводит свое правление, притормозит процесс", - добавил он.

Королькевич и Кабуков смогут приступить к работе, если их кандидатуры будут согласованы с Министерством спорта России.

Драчев был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Решение о созыве внеочередной конференции он считает нелегитимным.

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Зимние олимпийские виды спорта
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