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Зимние олимпийские виды спорта

Привалов: Драчев не станет добровольно уходить с поста президента СБР

В четверг правление СБР приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не собирается добровольно уходить в отставку. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборных СССР и России олимпийский призер Александр Привалов.

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В четверг правление СБР приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Ее дата пока неизвестна.

"Результата нет. Тут многое зависит от президента, он влезал и в тренерскую работу, и везде. Добровольно он уходить не собирается. Когда я его убеждал, он говорил: "Я подумаю". Это его дело, но вопрос серьезный", - сказал Привалов.

"К Драчеву есть вопросы, связанные с финансовыми нарушениями. Я с ним лично разговаривал и убеждал, чтобы он ушел, как говорится, по-хорошему, потому что есть много проблем, связанных с ним", - добавил он.

Специалист не стал говорить о возможных кандидатах на пост президента СБР. "Сложно судить, я многих не знаю. Прежде чем кого-то рекомендовать, нужно с ним пойти в разведку", - отметил он.

Драчев был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Решение о созыве внеочередной конференции он считает нелегитимным.

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Зимние олимпийские виды спорта
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