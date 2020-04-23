Тихонов: IBU не восстановит СБР в правах, если будут работать Королькевич и Польховский

Правление СБР в понедельник приняло решение о назначении словенско-белорусского специалиста Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России. В период с 2013 по 2015 год он входил в штаб женской команды, а с 2014-го был старшим тренером. В это время сборная дважды сталкивалась с нарушением антидопинговых правил: Ирина Старых суммарно была дисквалифицирована на 3 года, а Екатерина Юрьева, чьим личным тренером одно время был Королькевич, - на 12. Сам тренер свою вину в этих эпизодах неоднократно отвергал.

"Я разговаривал с членами Международного союза биатлонистов, и мне было твердо сказано, что СБР не будет восстановлен в своих правах, если в нем будут Королькевич и Польховский. Вот что страшно, - сказал Тихонов. - Все знают об их темном прошлом, в том числе в международной федерации. Когда я разговаривал с людьми оттуда, то мне они сказали, что тщательно мониторят ситуацию и в курсе всех новых назначений".

Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла самых больших успехов в истории. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушел из биатлона после Олимпиады в Сочи. Тихонов, с которым у Польховского давний конфликт, считает, что специалист причастен ко всем недавним допинговым скандалам в российском биатлоне.

СБР был поражен в правах в конце 2017 года из-за прошлых допинговых скандалов. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить международные соревнования и иметь своих представителей в Международном союзе биатлонистов.