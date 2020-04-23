Ярошенко: Майгуров является достойным кандидатом на пост главы СБР

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает Виктора Майгурова достойным кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Такое мнение Ярошенко высказал ТАСС.
В четверг правление СБР приняло решение провести досрочные выборы главы организации. СБР возглавляет Владимир Драчев, который был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Майгуров является членом правления СБР.
"Кандидатуры есть. Виктор Майгуров был бы достойным кандидатом. Это грамотный, хороший управленец, человек, который не будет до последнего упираться и находить компромиссные решения", - сказал Ярошенко.
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"Биатлон в кризисе. Некоторые шаги, которые предпринимались руководством, выглядели нелогично. Найти общий язык не составляет большого труда, но амбиции многих мешают находить эти компромиссы", - добавил собеседник агентства.
20 апреля было принято решение об утверждении Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на должности старших тренеров сборной. Позднее Драчев сообщил ТАСС, что выступал против этих кандидатур. "Если президент против тех людей, которых назначает главный тренер и вице-президент СБР Валерий Польховский, то назрел кризис отношений внутри СБР, что не может положительно сказываться на развитии российского биатлона. Мы видим, сколько негатива сейчас исходит от президента, он возмущается кандидатурами, которых одобрило большинство членов правления. Польховский формирует свою команду, что вполне закономерно, потому что человек отвечает за общий результат и видит, как выйти из ситуации, чтобы команда выступала более успешно", - отметил Ярошенко.
"Когда произошло утверждение двух тренеров, я подумал, что члены правления и президент нашли компромиссное решение, что президент не мешает Польховскому формировать тренерский штаб. Но через несколько дней я прочитал интервью Драчева, где он негативно высказывается об этих тренерах, и понимаю, что никакого взаимопонимания нет", - заключил Ярошенко.
Ранее группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.