Черезов: причиной назначения внеочередных выборов в СБР стали публичные заявления Драчева

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Публичная критика решения правления Союза биатлонистов России (СБР) об утверждении тренеров сборной со стороны президента организации Владимира Драчева стала причиной назначения внеочередной выборной конференции. Об этом ТАСС рассказал член правления СБР призер Олимпийских игр Иван Черезов.
В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый президент. Драчев сейчас находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля.
"Решение принято, а верное оно или нет, время покажет. Я не очень хорошо отношусь к тому, что происходит в нашем виде спорта, организация не должна так работать. Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Решение принято с тем, чтобы не навредить делу, чтобы не навредить биатлону", - сказал Черезов.
"Все члены правления поняли - от такой работы пользы не будет, будут страдать и спортсмены, и тренеры, и другие сотрудники федерации. Нужно выбирать новое руководство федерации, которое будет развивать российский биатлон. А то в нашем биатлоне слишком много негатива в последнее время. Ситуация тяжелая, неприятная, она обсуждается в СМИ, но этот кризис должен пройти. Значит, нужна новая команда", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что у него пока нет кандидатов на пост президента СБР. "Кто будет выдвигать кандидатуры, понять трудно. Я пока не планирую", - заметил он.
Драчев был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Решение о проведении внеочередных выборов он считает нелегитимным.