Черезов: причиной назначения внеочередных выборов в СБР стали публичные заявления Драчева

В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый президент. Драчев сейчас находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля.

"Решение принято, а верное оно или нет, время покажет. Я не очень хорошо отношусь к тому, что происходит в нашем виде спорта, организация не должна так работать. Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Решение принято с тем, чтобы не навредить делу, чтобы не навредить биатлону", - сказал Черезов.

"Все члены правления поняли - от такой работы пользы не будет, будут страдать и спортсмены, и тренеры, и другие сотрудники федерации. Нужно выбирать новое руководство федерации, которое будет развивать российский биатлон. А то в нашем биатлоне слишком много негатива в последнее время. Ситуация тяжелая, неприятная, она обсуждается в СМИ, но этот кризис должен пройти. Значит, нужна новая команда", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что у него пока нет кандидатов на пост президента СБР. "Кто будет выдвигать кандидатуры, понять трудно. Я пока не планирую", - заметил он.

Драчев был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Решение о проведении внеочередных выборов он считает нелегитимным.