Шахматисты Вашье-Лаграв и Аронян сыграют за команду Европы в Кубке наций

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв и Левон Аронян из Армении выступят за команду Европы в Кубке наций. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Помимо Вашье-Лаграва и Ароняна, за команду Европы сыграют нидерландец Аниш Гири и украинка Анна Музычук, резервными игроками заявлены поляк Ян-Кшиштоф Дуда и Нана Дзагнидзе из Грузии. Капитаном команды Европы будет 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

В состав сборной Китая вошли Динь Лижэнь, Ван Хао, Вэй И и Хоу Ифань, запасными стали Юй Янъи и Цзюй Вэньцзюнь. Возглавлять китайскую команду будет Е Цзянчуань.

Кубок наций пройдет в онлайн-режиме с 5 по 10 мая при участии шести сборных. За победу поборются команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира". Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход), призовой фонд соревнований составит $180 тыс.