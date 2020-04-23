УЕФА заранее произведет выплаты клубам, чьи игроки участвовали в матчах сборных

"Изначально планировалось произвести эти выплаты после того, как пройдут стыковые матчи отборочного турнира чемпионата Европы. Но ввиду того, что доходы клубов снижаются из-за ситуации с коронавирусом, а выполнять финансовые обязательства надо, платежи будут сделаны незамедлительно", - говорится в релизе УЕФА.

ТАСС, 23 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил незамедлительно произвести выплаты в размере €70 млн, причитающиеся клубам за вклад в соревнования организации среди национальных сборных. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

€50 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате Европы. €17,7 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах. €2,7 млн получат клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи. Выплаты получат 676 клубов из всех 55 национальных ассоциаций.

Всего клубам будет выделено не менее €200 млн. Оставшиеся €130 млн получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир чемпионата Европы.

"Европейские клубы - неотъемлемый элемент успеха наших турниров для сборных, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Как следствие, часть доходов от турниров для сборных выделяется клубам, отпускавшим футболистов на матчи. В нынешние трудные времена, когда множество клубов столкнулось с финансовыми проблемами, особенно связанными с денежными потоками, наш долг - сделать так, чтобы клубы получили эти выплаты как можно скорее".

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу был перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Проведение стыковых матчей, по итогам которых определятся последние четыре участника чемпионата Европы, запланировано на июнь 2020 года.