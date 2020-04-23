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Влияние коронавируса на спорт

Еврокубковый волейбольный сезон не будет доигран из-за коронавируса

В Лиге чемпионов "Кузбасс" вышел в полуфинал, в Кубке CEV до стадии 1/2 финала дошли "Локомотив" и петербургский "Зенит"
Описание
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 23 апреля. Еврокубковый сезон в волейболе не будут доигран в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CЕV).

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В частности, отменен Суперфинал Лиги чемпионов, который должен был состояться 16 мая в Берлине. Правление CEV согласилось выплатить более 80% призового фонда клубам, участвовавшим в трех турнирах под эгидой организации (Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова). Также правление взяло на себя обязательно сохранить призовой фонд турниров на следующий сезон, а также утвердило дополнительную поддержку командам.

"Здоровье спортсменов, тренеров, болельщиков, чиновников, организаторов и всех, кто связан с нашим видом спорта, остается нашим главным приоритетом на данном этапе, - сказал президент CEV Александр Боричич. - Волейбол - это командный вид спорта, и мы знаем, как важно держаться вместе, как одна команда, и проявлять солидарность с членами нашей команды. Этот принцип становится еще более важным во время такого кризиса".

В Лиге чемпионов выступали два российских клуба - кемеровский "Кузбасс" и "Факел" из Нового Уренгоя. Кемеровская команда обеспечила себе выход в полуфинал. В Кубке CEV до стадии полуфинала дошли новосибирский "Локомотив" и петербургский "Зенит".

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Влияние коронавируса на спорт
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