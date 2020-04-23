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Перенесенный на год чемпионат Европы по футболу сохранит название "Евро-2020"

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года

ТАСС, 23 апреля. Чемпионат Европы по футболу, который был перенесен с 2020 года на 2021-й, сохранит название "Евро-2020". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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"Это решение позволяет УЕФА сохранить первоначальное видение турнира, чтобы отпраздновать 60-летие чемпионата Европы. Кроме того, это поможет вспомнить, как вся футбольная семья собралась вместе, чтобы отреагировать на чрезвычайные обстоятельства пандемии и трудные времена, которые Европа и мир пережили в 2020 году", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что УЕФА может отменить чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года, который запланирован в Венгрии и Словении с 9 по 26 июня 2021 года. Комитет УЕФА по соревнованиям национальных команд 11 мая оценит варианты переноса или отмены турнира, а окончательное решение будет принято 27 мая на исполкоме УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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