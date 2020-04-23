Конференция раздора. Перед Союзом биатлонистов России замаячила смена власти

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Члены правления Союза биатлонистов России (СБР), недовольные продолжающимся кризисом в отечественном биатлоне, в четверг большинством голосов приняли решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции. Действующий президент СБР Владимир Драчев не видит пока юридических оснований для организации досрочных выборов. Правление мотивировало актуальность проведения внеочередной конференции необходимостью дальнейшего развития СБР и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации. Дата и место проведения отчетно-выборной конференции будут сообщены позднее. Ранее группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.

На эту тему Раскол в руководстве Союза биатлонистов России. Главное

Последний раз внеочередные выборы руководства Союза биатлонистов России прошли почти 25 лет назад - в сентябре 1995 года, когда Евгений Новиков принял решение досрочно уйти с поста руководителя организации и передать все полномочия четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову. Новиков тогда попросил делегатов внеочередной конференции ради светлого будущего российского биатлона проголосовать за своего преемника. Спустя четверть века ни о каком добровольном сложении полномочии руководителем СБР говорить пока не приходится. "Сейчас будем проверять это решение на легитимность, - сказал Драчев ТАСС. - Насколько я знаю, по уставу отчетно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций, может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций. Так что пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления". Драчев как руководитель федерации автоматически является членом правления, однако проведение сегодняшнего заседания стало для него неожиданностью. "У нас по плану не было никаких запланированных заседаний, тем более сегодня. Правление было запланировано на 27 апреля, очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить. У нас много других дел, первый раз об этом слышу, - сказал глава СБР. - Буду спрашивать, в чем дело, видимо кто-то внутри правления провел свое правление". Драчев пострадал за критику Член правления СБР и двукратный призер Олимпийских игр 2006 и 2010 годов в эстафете Иван Черезов рассказал ТАСС, что публичная критика решения правления Союза биатлонистов России об утверждении тренеров сборной со стороны Драчева стала причиной назначения внеочередной выборной конференции.

На эту тему Покой им только снится. Российский биатлон продолжают сотрясать скандалы

Драчев сейчас находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборных России. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля. "Решение принято, а верное оно или нет, время покажет. Я не очень хорошо отношусь к тому, что происходит в нашем виде спорта, организация не должна так работать, - сказал Черезов. - Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Решение принято с тем, чтобы не навредить делу, чтобы не навредить биатлону". "Все члены правления поняли - от такой работы пользы не будет, будут страдать и спортсмены, и тренеры, и другие сотрудники федерации. Нужно выбирать новое руководство федерации, которое будет развивать российский биатлон. А то в нашем биатлоне слишком много негатива в последнее время. Ситуация тяжелая, неприятная, она обсуждается в СМИ, но этот кризис должен пройти, значит, нужна новая команда", - добавил Черезов. Другого выхода нет "Я считаю решение правления о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции единственно правильным решением, - сказал Тихонов ТАСС. - Они наконец-то поняли, что уже являются никем. Другого выхода я уже не вижу, потому что все ведущие регионы категорически против всей этой бригады, я по-другому не могу их назвать. Я имею ввиду всех людей из команды Драчева, и [вице-президента СБР Валерия] Польховского вдобавок".

На эту тему Уходи, но останься. Ветераны биатлона призвали к отставке главу СБР Владимира Драчева