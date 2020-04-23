Тринадцать российских регионов присоединились к проекту ПКР "Спорт без преград"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. К участию в проекте Паралимпийского комитета России (ПКР) "Спорт без преград", в котором спортсмены рассказывают о том, как тренируются в самоизоляции, присоединились 13 регионов. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

К проекту подключились Москва, Министерства спорта Татарстана, Коми и Крыма, Рязанской, Новосибирской, Ульяновской, Белгородской, Тюменской и Амурской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Алтайского и Ставропольского края.

"К проекту Паралимпийского комитета России "Спорт без преград" подключились уже 13 регионов страны, он набирает обороты, и в первую очередь это происходит благодаря нашим спортсменам и тренерам сборных команд России, которые активно включились в работу, - рассказал Рожков. - Ежедневно своим примером они показывают стойкую силу воли, а также неограниченные возможности человека для преодоления любых жизненных обстоятельств. Проект рассказывает не только о том, как тренироваться в условиях самоизоляции, но и знакомит каждого зрителя с нашими спортсменами-паралимпийцами. Они по праву достойны уважения, достойны, чтобы страна знала их и гордилась ими".

Рожков отметил, что проект поддержало множество спортивных организаций: "Выражаем слова благодарности министру спорта Российской Федерации Олегу Васильевичу Матыцину, интерес к проекту проявили Международный паралимпийский комитет, Европейский паралимпийский комитет, Международная спортивная федерация колясочников и ампутантов".

"Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что "Спорт без преград" интересен нашему обществу. Очень приятно видеть, что к нему подключаются дети и подростки, например, 12-летняя Софья Антонюк из Архангельска. Она инвалид по зрению, занимается плаванием и воздушно-силовой атлетикой, и ее мама присылает нам видео, как Софья тренируется. Нам приятно осознавать, что мы делаем полезные и нужные дела, привлекая молодежь к регулярным занятиям физической культурой и спортом".

Первый вице-президент ПКР поблагодарил ТАСС за информационную поддержку проекта: "Отдельные слова благодарности руководству информационного агентства ТАСС, которое первым подхватило нашу идею. Мы ценим их поддержку в первую очередь потому, что с участием в этом проекте средств массовой информации мы вместе сможем помочь нашим согражданам адаптироваться к жизненным условиям в непривычных для них обстоятельствах".