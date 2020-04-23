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Бокс

Чемпион мира по боксу Бетербиев заявил, что мог провести бой с Усиком

Это было одним из условий при подписании контракта с промоутерской организацией

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев мог провести бой с украинцем Александром Усиком. Об этом Бетербиев рассказал ТАСС.

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"У меня был чисто спортивный интерес побоксировать с Усиком, когда он стал абсолютным чемпионом, - сказал Бетербиев. - У меня как раз в это время шли переговоры о контракте с Top Rank и Matchroom Boxing. Предложения были практически одинаковые. Я сказал моим менеджерам, что если Эдди Хирн (глава Matchroom Boxing) гарантирует мне бой в первом тяжелом весе с Усиком, то я с ними подпишу контракт".

"Они взяли какое-то время, но ответов от них не было. Может быть, им было не интересно, а у меня был чисто спортивный интерес. У нас [с Усиком] есть предыстория", - добавил спортсмен.

Бетербиев неоднократно встречался с Усиком на крупных турнирах в любительском боксе. В четвертьфинале Олимпийских игр в Лондоне Бетербиев уступил Усику по очкам. В настоящий момент украинский боксер выступает в супертяжелом весе, Бетербиев - в полутяжелом.

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