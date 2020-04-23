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Шахматные турниры

Определился окончательный состав сборной России на Кубок наций по шахматам

Непомнящий, Карякин, Артемьев, Горячкина - основа, Андрейкин, Гиря - запасные
Ян Непомнящий Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматистки Александра Горячкина и Ольга Гиря стали последними участниками Кубка наций в составе сборной России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).

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Таким образом, определился окончательный состав российской команды. Ранее стало известно, что в состав вошли Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев. Запасными будут Андрейкин и Гиря. Капитан команды - Александр Мотылев.

Кубок наций пройдет в онлайн-режиме с 5 по 10 мая при участии шести сборных. За победу поборются команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира".

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход), призовой фонд соревнований составит $180 тыс.

Теги
Карякин, Сергей АлександровичШахматные турниры
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