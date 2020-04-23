Шипулин не рассматривает возможность участия в выборах президента СБР

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что не рассматривает возможность участвовать в выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Таким мнением он поделился с журналистами.

В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый президент. Драчев сейчас находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля.

"Остаюсь при своем мнении, что сейчас не лучшее время для того, чтобы совершать революцию в биатлоне. Мы все сконцентрированы на своем здоровье и здоровье окружающих, необходимо думать о том, как минимизировать последствия пандемии коронавируса, в том числе в спорте. Тем не менее решение о проведении конференции принято правлением в рамках устава, значит, люди, отвечающие за работу федерации, посчитали этот шаг необходимой мерой. Я не собираюсь участвовать в выборах президента СБР, не хочу сидеть на двух стульях, поэтому такой вариант даже не рассматриваю", - сказал Шипулин.

"Если буду нужен российскому биатлону, то готов оказать содействие в разрешении этой кризисной ситуации. Правление СБР, Владимир Петрович Драчев, тренеры - все знают мой номер телефона. Я готов говорить предельно честно, готов высказывать свое мнение и помогать. Это родной вид спорта, судьба которого мне не безразлична", - добавил он.

Также Шипулин отметил, что конфликтную ситуацию в российском биатлоне нужно уладить как можно скорее: "Чем быстрее нам удастся уладить все конфликты, тем спокойнее командам будет готовиться к сезону. Очень хочется, чтобы все это осталось позади. К сожалению, в последнее время за биатлоном закрепился имидж едва ли не самого скандального вида спорта. Это видят и болельщики, которые кроме как бардаком происходящее уже не называют, эту ситуацию необходимо менять".

Драчев был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Решение о созыве внеочередной конференции он считает нелегитимным.