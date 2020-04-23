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КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина Волков назначен генеральным менеджером клуба КХЛ "Авангард"

На этом посту он заменил Евгения Хацея

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Алексей Волков назначен на пост генерального менеджера омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту Волков заменил Евгения Хацея.

"Алексей Волков - менеджер новой волны в нашем хоккее, - сказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов. - Прежде всего, он знает хоккей изнутри, выступал на самом высоком уровне, в том числе за океаном. После окончания карьеры игрока он работал с Олегом Гроссом в "Автомобилисте", а также у Игоря Есмантовича в ЦСКА, Алексей выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, знает не понаслышке, что такое построить чемпионскую команду. Мы пригласили Алексея Владимировича усилить менеджмент клуба, чтобы как можно быстрее достичь главной цели "Авангарда" - завоевать Кубок Гагарина".

"Трансферный рынок открывается 1 мая, и сейчас мы активно просматриваем игроков. Не забудем и о своих воспитанниках - у нас есть задача проводить их по всей нашей вертикали, постепенно доводя до основы главной команды. Таких примеров, как Илья Михеев, должно быть в нашем клубе как можно больше", - заявил Волков.

Волкову 40 лет, во время профессиональной карьеры он выступал за екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев", московские "Динамо" и "Спартак", подмосковные ХК МВД, "Атлант", "Витязь" и "Сочи". В 1998 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом "Лос-Анджелес" под общим 76-м номером, однако не провел за команду ни одного матча, выступая в низших дивизионах североамериканских хоккейных лиг. В составе ХК МВД Волков стал финалистом Кубка Гагарина, а в сезоне-2011/12 с "Динамо" завоевал трофей.

Регулярный чемпионат КХЛ "Авангард" завершил на третьем месте в Восточной конференции, набрав 83 очка в 62 матчах. В первом раунде плей-офф омский клуб уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" в серии со счетом 2-4. Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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