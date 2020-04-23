Зубков: слушания в CAS дел российских бобслеистов продолжались в течение 5-6 часов

16 января 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова, а также других российских бобслеистов - Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Все четверо не согласились с наказанием, подав апелляции в CAS, который назначил слушания на 23 апреля.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Судебное заседание в Спортивном арбитражном суде (CAS) с участием четырех российских бобслеистов, дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014, которое состоялось в четверг в режиме видеоконференции, длилось в течение пяти-шести часов. Об этом сообщил ТАСС один из участников заседания Александр Зубков.

"Самое главное для меня - это то, что судебное заседание состоялось. Все прошло, как положено, оно длилось около пяти-шести часов, все стороны имели возможность высказаться. Теперь мы будем ждать окончательного решения суда. Исходя из вердикта, будет дана и оценка проделанной работе", - сказал Зубков, занимавший с июня 2016 года по январь 2019-го пост президента Федерации бобслея России.

"Я не знаю, когда судьи вынесут свое решение. Мне сейчас сложно что-либо добавить. Какие-то развернутые комментарии можно будет давать после того, как будет вынесен вердикт", - добавил собеседник ТАСС.

23 апреля также состоялись слушания по апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение IBSF. WADA в марте прошлого года заявило, что считает недостаточным наказание в отношении спортсменов и будет добиваться увеличения дисквалификации до четырех лет.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова, Алексея Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпийских играх. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года.