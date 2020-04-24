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Летние олимпийские виды спорта

Шубенков назвал отмену ЧЕ-2020 в Париже неприятной новостью

Турнир должен был пройти с 25 по 30 августа
Сергей Шубенков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Сергей Шубенков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков назвал отказ организаторов августовского чемпионата Европы по легкой атлетике от проведения соревнований из-за пандемии коронавируса очень неприятной для себя новостью. Об этом Шубенков сообщил ТАСС.

Чемпионат Европы должен был пройти с 25 по 30 августа в Париже.

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"Я не ожидал, что чемпионат Европы вообще отменят. Думал, что он все-таки пройдет. А если и произойдут какие-то изменения, то это будет перенос на более поздний срок - на месяц или чуть больше. А так отмена чемпионата Европы стала для меня очень неприятной новостью", - признался Шубенков.

"Будут ли какие-то корректировки в связи с отменой? Об этом мне нужно поговорить с тренером", - заметил спортсмен.

На чемпионате Европы - 2018, проходившем в Берлине, Шубенков был вторым.

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Летние олимпийские виды спорта
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