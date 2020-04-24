Минспорт РФ внес изменения в положение о присвоении спортивных званий и разрядов

ТАСС, 24 апреля. Министерство спорта России внесло изменения в положение о Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), которые касаются присвоения, а также подтверждения спортивных званий и разрядов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

"Данные изменения касаются присвоения и подтверждения спортивных званий и разрядов и направлены на защиту прав спортсменов в период временной отмены и переноса спортивных соревнований и физкультурных мероприятий с 21 марта 2020 года до особого распоряжения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в заявлении.