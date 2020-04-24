Минспорт РФ внес изменения в положение о присвоении спортивных званий и разрядов

ТАСС, 24 апреля. Министерство спорта России внесло изменения в положение о Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), которые касаются присвоения, а также подтверждения спортивных званий и разрядов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.
"Данные изменения касаются присвоения и подтверждения спортивных званий и разрядов и направлены на защиту прав спортсменов в период временной отмены и переноса спортивных соревнований и физкультурных мероприятий с 21 марта 2020 года до особого распоряжения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в заявлении.
Согласно положению о ЕВСК, спортивные звания и разряды присваиваются российским спортсменам по итогам их выступления на официальных соревнованиях или мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий. Разряды присваиваются на определенные сроки. С учетом отмены или переноса запланированных соревнований из-за пандемии коронавируса спортсмены не имеют возможности подтвердить свои разряды, поэтому действие этих разрядов будет продлено на срок, в течение которого не проводились соревнования.
Так же произойдет в тех видах спорта, где спортсмену необходимо дважды выполнить необходимые требования для получения разряда. Присвоение спортивных разрядов и званий будет возможно за выполнение требований на одном из таких соревнований, если второе было отменено. Если для присвоения разряда нужно одержать определенное количество побед за установленный период времени, то этот период будет продлен на срок, на который соревнования были отменены.