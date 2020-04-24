Выборы президента Европейской федерации тяжелой атлетики пройдут в Москве 29 октября

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) запланирован на 29 октября, он пройдет за два дня до старта чемпионата Европы в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе EWF.

СМИ: определены даты проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве

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Первоначально планировалось, что выборы руководства EWF состоятся 2 апреля, однако из-за пандемии коронавируса и переноса на более поздний срок чемпионата Европы было принято решение об изменении даты конгресса.

"Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики запланировал проведение конгресса 29 октября. 30 октября состоится заседание нового состава исполкома, а в последний день месяца должен стартовать чемпионат Европы, который завершится 8 ноября", - сообщил собеседник ТАСС.

Одним из претендентов на пост главы EWF является президент Федерации тяжелой атлетики России и член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов.