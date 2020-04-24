В Ливерпуле начато расследование о вспышке коронавируса после матча Лиги чемпионов

ТАСС, 24 апреля. Городской совет Ливерпуля начал официальное расследование о влиянии на ситуацию с коронавирусом в городе футбольного матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и испанским "Атлетико", который прошел 11 марта на домашнем стадионе английской команды. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон поручил директору общественной службы здравоохранения Мэтту Эштону провести широкомасштабное расследование по этому поводу. По информации газеты, на эту игру приехали более 3 тыс. испанских болельщиков из Мадрида, где к этому моменту уже были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

"Я попросил Мэтта Эштона и его команду провести полное расследование любой потенциальной связи между этим матчем и ситуацией с коронавирусом в городе", - заявил Андерсон.

В Великобритании зафиксировано более 138 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.