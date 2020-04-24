Российские хоккеисты сыграют в группе с командами Чехии и Швейцарии на ОИ-2022

В пятницу IIHF опубликовала обновленный рейтинг, согласно которому определился состав групп на олимпийский турнир. Сборная России занимает в рейтинге второе место, набрав 3400 очков. Первой в рейтинге идет команда Канады (3470), третьей - Финляндии (3345). Также в первую десятку входят сборные Швеции (3325), Чехии (3200), США (3140), Германии (3090), Швейцарии (3060), Словакии (2835) и Латвии (2810).

ТАСС, 24 апреля. Сборная России по хоккею сыграет в группе с командами Чехии и Швейцарии на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборная России сыграет в группе B, куда, помимо представителей Чехии и Швейцарии, попадет одна из команд, которые преодолеют квалификационный турнир. В группе A сыграют сборные Канады, США, Германии и Китая, в группе C - команды Финляндии, Швеции и две сборные из квалификационного турнира.

Финальный этап квалификационного турнира запланирован на 27-30 августа 2020 года. В группе D, матчи которой пройдут в Братиславе, сыграют сборные Австрии, Белоруссии, Польши и Словакии, в группе Е (Рига) - команды Венгрии, Италии, Латвии и Франции, в группе F (Норвегия) - Дании, Норвегии, Словении и Южной Кореи. Победители каждой группы попадут на Олимпийские игры в Пекине.

Также IIHF опубликовала обновленный рейтинг женских команд, в котором сборная России занимает четвертое место (3290), первыми идут американки (3600), вторыми - канадки (3450), третьими - финки (3390). Согласно этому рейтингу также определились группы олимпийского турнира. В группе A сыграют сборные США, Канады, Финляндии, России и Швейцарии, в группе B команды Японии и Китая встретятся с тремя сборными, которые отберутся по результатам олимпийской квалификации.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.