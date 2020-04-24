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Гендиректор "Зенита": выплаты УЕФА за участие игроков в матчах сборных помогут клубу

Из-за тяжелой экономической ситуации во время пандемии УЕФА на исполкоме в четверг решил незамедлительно произвести выплаты, причитающиеся клубам за вклад в соревнования организации среди национальных сборных
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Незамедлительные выплаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые полагаются клубам за вклад в соревнования организации среди национальных сборных, станут хорошей помощью для "Зенита". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

Из-за тяжелой экономической ситуации во время пандемии УЕФА на исполкоме в четверг решил незамедлительно произвести выплаты, причитающиеся клубам за вклад в соревнования организации среди национальных сборных. Изначально выплаты планировалось произвести после того, как пройдут стыковые матчи отборочного турнира чемпионата Европы. Но ввиду того, что доходы клубов снижаются из-за ситуации с коронавирусом, а выполнять финансовые обязательства нужно, платежи будут сделаны незамедлительно.

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"Это хорошая помощь для нас. УЕФА учитывает сложную ситуацию, когда нет доходов от проведения игр. Я считаю, что это очень правильное и благородное решение. Это стандартная процедура, которая применяется к клубам, делегировавшим своих футболистов на соревнования, проводимые под эгидой УЕФА и ФИФА", - отметил Медведев.

"Сейчас сделают расчеты. У нас как правило много игроков уезжают, и не только в сборную России. В данном случае будут выплаты УЕФА за Лигу наций и отборочный турнир на чемпионат Европы", - добавил собеседник агентства.

Клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате Европы, получат €50 млн. €17,7 млн будут распределены между клубами, отпускавшими игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах, €2,7 млн получат клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи. Выплаты получат 676 клубов из всех 55 национальных ассоциаций. Всего клубам будет выделено не менее €200 млн, оставшиеся €130 млн получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир чемпионата Европы.

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Влияние коронавируса на спорт
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