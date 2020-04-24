Папандреа продолжит занимать должность и. о. президента IWF до выборного конгресса

ТАСС, 24 апреля. Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение оставить Урсулу Папандреа на должности исполняющего обязанности президента организации до следующего выборного конгресса IWF. Об этом сообщает пресс-служба международной федерации.

Папандреа была назначена на должности и. о. президента IWF после того, как 15 апреля исполком федерации принял отставку ее предшественника Тамаша Аяна, который возглавлял IWF с 2000 года. В начале января немецкий телеканал ARD выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором Аян обвиняется в создании коррупционных схем и покрывательстве спортсменов, уличенных в использовании допинга.

"Исполнительный совет в целях обеспечения стабильности и преемственности принял решение, согласно которому, я сохраню должность исполняющего обязанности президента IWF до следующего избирательного конгресса IWF", - заявила Папандреа.

Также было объявлено, что заместителем генерального директора IWF назначен Фил Эндрюс.

Выборы нового президента Международной федерации тяжелой атлетики состоятся после окончания пандемии коронавируса.