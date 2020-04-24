{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Болельщики в конце апреля смогут выбрать "Бесценных игроков" КХЛ

Из-за пандемии коронавируса КХЛ досрочно завершила сезон

ТАСС, 24 апреля. Болельщики с 24 по 30 апреля смогут выбрать "Бесценных игроков" каждого дивизиона, а потом и всего сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Из-за пандемии коронавируса КХЛ досрочно завершила сезон.

"Самый активный болельщик клуба, в котором играет "Бесценный игрок" сезона, получит главный приз - возможность разделить трофей со своим кумиром. Болельщики, которые займут первое и второе место в общем зачете баллов, получат клубные джерси с автографами любимых хоккеистов", - говорится в сообщении.

Чтобы получить шанс стать Бесценным болельщиком сезона необходимо: в комментарии к посту в соцсети указать свою команду КХЛ (до 10:00 мск 25 апреля); с 24 апреля участвовать в голосованиях, ставить лайки, делать репосты и обсуждать, кто же должен стать "Бесценным игроком" сезона. За каждое из этих действий болельщики будут получать баллы, благодаря которым они смогут участвовать в борьбе за призы.

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду ("Бесценный трофей"), которая дает возможность выйти на лед вместе с любимым хоккеистом, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться с хоккеистами любимых клубов и легендарными тренерами.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Игроки сборных России по футболу поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом
Видео было опубликовано в Twitter национальной команды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС