Болельщики в конце апреля смогут выбрать "Бесценных игроков" КХЛ

ТАСС, 24 апреля. Болельщики с 24 по 30 апреля смогут выбрать "Бесценных игроков" каждого дивизиона, а потом и всего сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Из-за пандемии коронавируса КХЛ досрочно завершила сезон.

"Самый активный болельщик клуба, в котором играет "Бесценный игрок" сезона, получит главный приз - возможность разделить трофей со своим кумиром. Болельщики, которые займут первое и второе место в общем зачете баллов, получат клубные джерси с автографами любимых хоккеистов", - говорится в сообщении.

Чтобы получить шанс стать Бесценным болельщиком сезона необходимо: в комментарии к посту в соцсети указать свою команду КХЛ (до 10:00 мск 25 апреля); с 24 апреля участвовать в голосованиях, ставить лайки, делать репосты и обсуждать, кто же должен стать "Бесценным игроком" сезона. За каждое из этих действий болельщики будут получать баллы, благодаря которым они смогут участвовать в борьбе за призы.

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду ("Бесценный трофей"), которая дает возможность выйти на лед вместе с любимым хоккеистом, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться с хоккеистами любимых клубов и легендарными тренерами.