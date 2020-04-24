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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова призналась, что очень расстроена отмене ЧЕ-2020

Турнир должен был пройти с 25 по 30 августа в Париже
Анжелика Сидорова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Победительница чемпионата мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова очень огорчена, что организаторы первенства Европы в Париже приняли решение из-за пандемии коронавируса отменить соревнования. Об этом Сидорова сообщила ТАСС.

Чемпионат Европы должен был пройти с 25 по 30 августа в Париже. Этот турнир после переноса на 2021 год летней Олимпиады должен был стать единственным крупным стартом для ведущих легкоатлетов в 2020 году.

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"Я очень расстроилась, конечно. Соревнования должны были пройти в конце августа, и у меня до последнего была надежда, что к тому времени пандемия сойдет на нет и турнир обязательно состоится. Чемпионат Европы оставался единственным крупным стартом летнего сезона, а теперь непонятно, будет ли этот сезон вообще", - заметила Сидорова.

"Но я думаю, что в России какие-то соревнования все равно состоятся, поэтому готовиться к сезону не перестаю. Я продолжаю надеяться, что смогу выступить в этом сезоне и на заграничных стартах. Но сейчас мне все больше кажется, что этого не произойдет из-за все той же пандемии", - призналась спортсменка.

Сидорова выиграла золото чемпионата Европы в 2014 году, когда соревнования проходили в швейцарском Цюрихе.

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Влияние коронавируса на спорт
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Видео было опубликовано в Twitter национальной команды
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