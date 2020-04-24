Игроки сборных России по футболу поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом

ТАСС, 24 апреля. Игроки сборных России по футболу различных возрастов, а также представители женской национальной команды поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
"Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!" - говорится в сообщении.
Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои! #ОставайтесьДома pic.twitter.com/80wxC975xp— Сборная России (@TeamRussia) April 24, 2020
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.