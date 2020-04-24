Игроки сборных России по футболу поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом

ТАСС, 24 апреля. Игроки сборных России по футболу различных возрастов, а также представители женской национальной команды поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!" - говорится в сообщении.