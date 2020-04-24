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Влияние коронавируса на спорт

Игроки сборных России по футболу поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом

Видео было опубликовано в Twitter национальной команды

ТАСС, 24 апреля. Игроки сборных России по футболу различных возрастов, а также представители женской национальной команды поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!" - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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