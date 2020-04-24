Российские гандболистки отобрались на ЧЕ после отмены оставшихся матчей отбора

ТАСС, 24 апреля. Оставшиеся матчи отбора чемпионата Европы 2020 года по гандболу среди женщин отменены, сборная России попала в финальную часть турнира. Об этом сообщает пресс-служба Европейской гандбольной федерации (EHF). Мужская команда в финальную часть чемпионата мира отобраться не сумела

Решение об отмене матчей было принято на заседании исполкома EHF в пятницу "после интенсивного мониторинга текущей ситуации, включая анализ правительственных мер, таких как ограничения на поездки и запреты на проведение крупных мероприятий из-за пандемии коронавируса".

Таким образом, в финальную часть турнира на основании рейтинга женских сборных по итогам чемпионата Европы - 2018 квалифицировались команды России, Франции, Нидерландов, Румынии, Швеции, Венгрии, Черногории, Германии, Сербии, Испании, Словении, Польши, Чехии и Хорватии. Сборные Норвегии и Дании выступят на турнире на правах хозяев.

Жеребьевка чемпионата Европы состоится 18 июня в Вене.

Турнир проводится раз в два года с 1994 года. Российские гандболистки по два раза завоевывали серебряные (2006, 2018) и бронзовые медали (2000, 2008). Действующим победителем турнира является команда Франции.

Чемпионат Европы запланирован с 2 по 20 декабря в Дании и Норвегии.

У мужчин европейские команды были отобраны на турнир на основании результатов чемпионата Европы 2020 года. От Европы в мировом первенстве примут участие сборные Дании, Испании, Хорватии, Норвегии, Словении, Германии, Португалии, Швеции, Австрии, Венгрии, Белоруссии, Исландии, Чехии и Франции.

В январе мужская сборная России не смогла преодолеть предварительный групповой турнир чемпионата Европы, проиграв все три матча этой стадии турнира.

Сборная России дважды выигрывала мировое первенство (1993, 1997) и один раз становилась второй (1999). Сборная СССР один раз победила на чемпионате мира (1982) и два раза завоевала серебряные медали (1978, 1990).

Чемпионат мира состоится 14-31 января 2021 года в Египте. Мировое первенство проходит раз в два года, в 2019 году российские гандболисты заняли 14-е место.