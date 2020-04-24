{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Российские гандболистки отобрались на ЧЕ после отмены оставшихся матчей отбора

Мужская команда в финальную часть чемпионата мира отобраться не сумела
Описание
© EPA-EFE/HIROSHI YAMAMURA

ТАСС, 24 апреля. Оставшиеся матчи отбора чемпионата Европы 2020 года по гандболу среди женщин отменены, сборная России попала в финальную часть турнира. Об этом сообщает пресс-служба Европейской гандбольной федерации (EHF). Мужская команда в финальную часть чемпионата мира отобраться не сумела

Решение об отмене матчей было принято на заседании исполкома EHF в пятницу "после интенсивного мониторинга текущей ситуации, включая анализ правительственных мер, таких как ограничения на поездки и запреты на проведение крупных мероприятий из-за пандемии коронавируса".

Таким образом, в финальную часть турнира на основании рейтинга женских сборных по итогам чемпионата Европы - 2018 квалифицировались команды России, Франции, Нидерландов, Румынии, Швеции, Венгрии, Черногории, Германии, Сербии, Испании, Словении, Польши, Чехии и Хорватии. Сборные Норвегии и Дании выступят на турнире на правах хозяев.

Жеребьевка чемпионата Европы состоится 18 июня в Вене.

Турнир проводится раз в два года с 1994 года. Российские гандболистки по два раза завоевывали серебряные (2006, 2018) и бронзовые медали (2000, 2008). Действующим победителем турнира является команда Франции.

Чемпионат Европы запланирован с 2 по 20 декабря в Дании и Норвегии.

У мужчин европейские команды были отобраны на турнир на основании результатов чемпионата Европы 2020 года. От Европы в мировом первенстве примут участие сборные Дании, Испании, Хорватии, Норвегии, Словении, Германии, Португалии, Швеции, Австрии, Венгрии, Белоруссии, Исландии, Чехии и Франции.

В январе мужская сборная России не смогла преодолеть предварительный групповой турнир чемпионата Европы, проиграв все три матча этой стадии турнира.

Сборная России дважды выигрывала мировое первенство (1993, 1997) и один раз становилась второй (1999). Сборная СССР один раз победила на чемпионате мира (1982) и два раза завоевала серебряные медали (1978, 1990). 

Чемпионат мира состоится 14-31 января 2021 года в Египте. Мировое первенство проходит раз в два года, в 2019 году российские гандболисты заняли 14-е место.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Минспорт допускает проведение в РФ дополнительных международных стартов после пандемии
Министр спорта Олег Матыцин отметил, что ведомство в системном контакте с представителями международных федераций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС