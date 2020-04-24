Матыцин: Минспорт не имеет права ставить под угрозу здоровье спортсменов

ТАСС, 24 апреля. Министерство спорта РФ не имеет права ставить под угрозу здоровье спортсменов и тех, кто обеспечивает их подготовку. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба ведомства.
"Мы все ждем скорейшего завершения пандемии, и конечно, каждый новый день в условиях самоизоляции вызывает тревогу у спортсменов, тренеров, всех кто обеспечивает спортивную подготовку, - сказал Матыцин. - Причины очевидны, сегодня, когда отменены все соревнования как в стране, так и за рубежом, когда закрыты тренировочные базы и спортивные залы, поддерживать спортивную форму невероятно сложно, это - наша общая боль. Благодарен всем вам, что демонстрируете единство, взаимопомощь и веру в преодоление, что было и остается символом нашего спорта. Наша страна всегда гордилась вашими победами, уверен, что вы достойно пройдете и это испытание".
"Я уважаю и по-человечески понимаю ваше стремление как можно скорее возобновить тренировочный процесс. Но, к сожалению, пик пандемии в стране еще не пройден. Мы не имеем права ставить под угрозу здоровье спортсменов, а также тех, кто обеспечивает их подготовку, жизни родных и близких людей. Новая коронавирусная инфекция - заболевание, которое до конца не изучено, в том числе его влияние на организм спортсменов в период подготовки, когда иммунная система особенно чувствительная", - отметил министр спорта.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.