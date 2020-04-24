Матыцин: Минспорт не имеет права ставить под угрозу здоровье спортсменов

ТАСС, 24 апреля. Министерство спорта РФ не имеет права ставить под угрозу здоровье спортсменов и тех, кто обеспечивает их подготовку. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба ведомства.

"Мы все ждем скорейшего завершения пандемии, и конечно, каждый новый день в условиях самоизоляции вызывает тревогу у спортсменов, тренеров, всех кто обеспечивает спортивную подготовку, - сказал Матыцин. - Причины очевидны, сегодня, когда отменены все соревнования как в стране, так и за рубежом, когда закрыты тренировочные базы и спортивные залы, поддерживать спортивную форму невероятно сложно, это - наша общая боль. Благодарен всем вам, что демонстрируете единство, взаимопомощь и веру в преодоление, что было и остается символом нашего спорта. Наша страна всегда гордилась вашими победами, уверен, что вы достойно пройдете и это испытание".