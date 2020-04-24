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Влияние коронавируса на спорт

Европейская гандбольная федерация разъяснила судьбу еврокубков

Решения были приняты на заседании исполкома EHF в пятницу

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Европейская гандбольная федерация (EHF) приняла ряд решений по вопросу проведения еврокубков в ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решения были приняты на заседании исполкома EHF в пятницу.

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Сообщается, что организация оценила возможность проведения оставшихся матчей мужской Лиги чемпионов осенью и приняла решение отменить матчи 1/8 финала и четвертьфиналов. "Финал четырех" должен состоятся 28 и 29 декабря в германском Кёльне, в нем будут участвовать команды, занявшие первые места в групповом этапе: испанская "Барселона", французский "Пари Сен-Жермен", германский "Киль" и венгерский "Веспрем".

Намеченные на июнь матчи четвертьфиналов женской Лиги чемпионов, где должен был сыграть с французским "Брестом" российский клуб "Ростов-Дон", не пройдут в запланированные даты и могут быть отменены. "Финал четырех" назначен на 3, 5 и 6 сентября. Если проведение матчей окажется невозможным из-за пандемии, то они могут быть перенесены на октябрь. В таком случае матчи четвертьфиналов не состоятся, а в "Финале четырех" сыграют французский "Метц", датский "Эсбьерг", венгерский "Дьёр" и "Брест", так как эти команды заняли первые места на групповом этапе.

Мужской и женский Кубок EHF решено отменить.

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