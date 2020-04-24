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Влияние коронавируса на спорт

Матыцин: заразившийся коронавирусом Власенко находится под строгим контролем ФМБА

Министр спорта РФ рассказал, что министерство готово оказывать всю необходимую поддержку бывшим и действующим спортсменам

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Возглавляющий российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло Андрей Власенко, у которого был обнаружен коронавирус, находится под пристальным вниманием Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее Власенко сообщил ТАСС, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

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"Безусловно, мы делаем мониторинг, - сказал Матыцин. - К счастью, у нас нет случаев серьезных заболеваний спортсменов. Власенко находится под бдительным контролем ФМБА, остальных случаев, которые вызывают опасения, мы не знаем".

"Шаги связаны прежде всего с нашими рекомендациями оставаться дома, - добавил Матыцин. - Я привел пример Андрея Родионенко (главный тренер сборной России по спортивной гимнастике, чей первый тест на коронавирус был положительным, однако диагноз в итоге не подтвердился - прим. ТАСС) - он стойко перенес период сомнений и продолжает работать по координации подготовки наших гимнастов".

Матыцин добавил, что министерство готово оказывать всю необходимую поддержку бывшим и действующим спортсменам.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Матыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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