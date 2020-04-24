МОК дополнительно выделил национальным олимпийским комитетам $25,3 млн на подготовку к ОИ

ТАСС, 24 апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) увеличил размер выплат национальным олимпийским комитетам на подготовку к участию в Олимпийских играх в Токио на $25,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Олимпийские игры были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.