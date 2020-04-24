Матыцин не готов прогнозировать, когда спорт вернется на стадионы

ТАСС, 24 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин не стал давать прогноз касательно сроков возвращения спортивных соревнований. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время отменены и перенесены многие спортивные соревнования. В частности, приостановлен чемпионат России по футболу, было принято решение о досрочном завершении сезона в Континентальной хоккейной лиге и баскетбольной Единой лиге ВТБ. Кроме того, на год были перенесены летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу, приостановлены футбольные турниры почти во всех европейских странах.