Матыцин не готов прогнозировать, когда спорт вернется на стадионы

ТАСС, 24 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин не стал давать прогноз касательно сроков возвращения спортивных соревнований. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".
Из-за пандемии коронавируса в настоящее время отменены и перенесены многие спортивные соревнования. В частности, приостановлен чемпионат России по футболу, было принято решение о досрочном завершении сезона в Континентальной хоккейной лиге и баскетбольной Единой лиге ВТБ. Кроме того, на год были перенесены летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу, приостановлены футбольные турниры почти во всех европейских странах.
"Я бы не взял на себя ответственность и смелость делать прогнозы, - сказал Матыцин. - Ситуация в разных регионах складывается по-разному. Будем надеяться, что в самое ближайшее время мы сможем поэтапно начать снимать ограничения, в том числе на централизованную подготовку и проведение соревнований".
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.