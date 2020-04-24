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Влияние коронавируса на спорт

Матыцин не готов прогнозировать, когда спорт вернется на стадионы

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время отменены и перенесены многие спортивные соревнования

ТАСС, 24 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин не стал давать прогноз касательно сроков возвращения спортивных соревнований. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время отменены и перенесены многие спортивные соревнования. В частности, приостановлен чемпионат России по футболу, было принято решение о досрочном завершении сезона в Континентальной хоккейной лиге и баскетбольной Единой лиге ВТБ. Кроме того, на год были перенесены летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу, приостановлены футбольные турниры почти во всех европейских странах.

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"Я бы не взял на себя ответственность и смелость делать прогнозы, - сказал Матыцин. - Ситуация в разных регионах складывается по-разному. Будем надеяться, что в самое ближайшее время мы сможем поэтапно начать снимать ограничения, в том числе на централизованную подготовку и проведение соревнований".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Матыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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