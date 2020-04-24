Минспорт пока не получил от СБР представления Польховского на пост главного тренера

ТАСС, 24 апреля. Министерство спорта РФ по не получило от Союза биатлонистов России (СБР) представления Валерия Польховского на должность главного тренера сборной по биатлону. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Польховский, занимающий в настоящее время должность вице-президента СБР, был выдвинут на пост главного тренера команды. Специалист предложил назначить Роберта Кабукова и Владимира Королькевича старшими тренерами мужской и женской сборной соответственно, их кандидатуры уже были одобрены правлением СБР. Теперь кадровые перестановки в организации должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ.

"Вопрос сугубо профессиональный, - отметил Матыцин. - Есть экспертный совет, кандидатуру главного тренера утверждает Минспорт. Пока мы официально не получили представления на кандидатуру Польховского".