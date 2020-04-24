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Зимние олимпийские виды спорта

Минспорт пока не получил от СБР представления Польховского на пост главного тренера

Кадровые перестановки в Союзе биатлонистов России должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ
Валерий Польховский Сергей Русанов/ТАСС
Описание
Валерий Польховский
© Сергей Русанов/ТАСС

ТАСС, 24 апреля. Министерство спорта РФ по не получило от Союза биатлонистов России (СБР) представления Валерия Польховского на должность главного тренера сборной по биатлону. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Польховский, занимающий в настоящее время должность вице-президента СБР, был выдвинут на пост главного тренера команды. Специалист предложил назначить Роберта Кабукова и Владимира Королькевича старшими тренерами мужской и женской сборной соответственно, их кандидатуры уже были одобрены правлением СБР. Теперь кадровые перестановки в организации должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ.

"Вопрос сугубо профессиональный, - отметил Матыцин. - Есть экспертный совет, кандидатуру главного тренера утверждает Минспорт. Пока мы официально не получили представления на кандидатуру Польховского".

Теги
Зимние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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