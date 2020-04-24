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Влияние коронавируса на спорт

Представители командных видов спорта просят Минспорт возобновить соревнования без зрителей

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время отменены и перенесены многие спортивные соревнования
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 24 апреля. Представители командных видов спорта обращаются в Минспорт РФ с просьбой о возобновлении соревнований без зрителей. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время отменены и перенесены многие спортивные соревнования. В частности, приостановлен чемпионат России по футболу, было принято решение о досрочном завершении сезона в Континентальной хоккейной лиге и баскетбольной Единой лиге ВТБ.

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"Командные виды обращаются к нам с просьбой о возобновлении соревнований, но без зрителей. Конкретные даты сейчас определить очень сложно", - сказал Матыцин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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