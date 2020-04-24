Представители командных видов спорта просят Минспорт возобновить соревнования без зрителей

ТАСС, 24 апреля. Представители командных видов спорта обращаются в Минспорт РФ с просьбой о возобновлении соревнований без зрителей. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время отменены и перенесены многие спортивные соревнования. В частности, приостановлен чемпионат России по футболу, было принято решение о досрочном завершении сезона в Континентальной хоккейной лиге и баскетбольной Единой лиге ВТБ.