Шишкарев готов выделить часть средств на проведение четвертьфиналов женской гандбольной ЛЧ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Федерации гандбола России и президент группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев готов выделить часть средств, чтобы обеспечить проведение четвертьфиналов женской Лиги чемпионов. Об этом он сказал ТАСС.

В пятницу на заседании исполкома Европейская гандбольная федерация (EHF) объявила, что возможен сценарий, согласно которому четвертьфинальные матчи турнира будут отменены, а в "Финале четырех" сыграют команды, занявшие первые места на групповом этапе. Группа компаний "Дело" является титульным спонсором турнира.

"Здесь не будем скрывать, что мы как спонсоры и как федерация написали достаточно принципиальное письмо перед этим исполкомом, где сказали, что мы вынуждены будем пересмотреть условия контрактных взаимоотношений. "Дело" решает свои маркетинговые вопросы на европейском рынке, но "Дело" является спонсором Лиги чемпионов в том числе и потому, что там должен был играть российский клуб "Ростов-Дон". Мы очень надеемся, что все-таки за основу будет принята первая предложенная формула - это проведение четвертьфинала из одного матча в Будапеште 3 сентября. Мы и дальше будем настаивать на этом", - сказал Шишкарев.

"Если вопрос упирается в финансовые аспекты, то компания готова выделить часть дополнительных средств, чтобы организаторы не ссылались на некоторые финансовые причины невозможности проведения четвертьфиналов. Вместе с "Ростов-Доном", федерацией и компанией "Дело" будем продавливать этот вопрос. Надеюсь, что мы все-таки до конца будем услышаны", - добавил он.

Намеченные на июнь матчи четвертьфиналов женской Лиги чемпионов, где должен был сыграть с французским "Брестом" российский клуб "Ростов-Дон", не пройдут в запланированные даты и могут быть отменены. "Финал четырех" назначен на 3, 5 и 6 сентября. Если проведение матчей окажется невозможным из-за пандемии, то они могут быть перенесены на октябрь. В таком случае матчи четвертьфиналов не состоятся, а в "Финале четырех" сыграют французский "Метц", датский "Эсбьерг", венгерский "Дьёр" и "Брест", так как эти команды заняли первые места на групповом этапе.