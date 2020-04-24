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Влияние коронавируса на спорт

Шишкарев: большинство российских гандбольных клубов выступает за завершение чемпионата

Президент Федерации гандбола России считает, что женский Кубок России может быть завершен в августе или сентябре

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Большинство мужских и женских российских гандбольных клубов выступают за досрочное завершение розыгрыша первенства страны и распределение мест по итогам регулярного чемпионата в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В мужском и женском чемпионатах России завершился регулярный чемпионат, но финальные этапы не стартовали. По итогам регулярного чемпионата у мужчин первое место заняли "Чеховские Медведи", а у женщин - "Ростов-Дон".

"Сейчас обзваниваем всех членов исполкома, надеюсь, что завтра мы проведем заседание и объявим свое решение. Если не получится завтра, то не позже вторника. Я не хочу принимать решение заочным голосованием, все-таки это очень чувствительная, важная и всеми ожидаемая тема. Я хочу, чтобы максимальное количество членов исполкома приняли участие в этом заседании. Если это случится, то завтра примем все решения", - пояснил Шишкарев.

"Мы знаем позицию клубов, большинство из них выступает за прекращение чемпионата и распределение мест в соответствии с результатами регулярного первенства. Мы будем учитывать это мнение клубов и ситуацию с пандемией. Постараемся принять максимально взвешенные решения", - добавил глава ФГР.

Кубок России среди женщин был приостановлен после четвертьфиналов. "Думаю, что проведение женского Кубка России все-таки возможно. Это может быть в августе или сентябре", - заключил Шишкарев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.

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Влияние коронавируса на спорт
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