Шишкарев: выступление на ЧЕ отбросило новое поколение российских гандболистов на два года

В пятницу исполком Европейской гандбольной федерации (EHF) принял решение отменить оставшиеся матчи отбора чемпионата мира 2021 года среди мужчин и чемпионата Европы 2020 года по гандболу среди женщин. У мужчин европейские команды были отобраны на турнир на основании результатов чемпионата Европы 2020 года, где сборная России не смогла выйти из группы.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Провальное выступление мужской сборной России по гандболу на чемпионате Европы 2020 года отбросило новое поколение игроков на два года. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Конечно, расстройство есть, потому что спортивного принципа нет. Но я объективно понимаю, что времени на проведение этих матчей нет. Очень обидно, что мы лишились возможности побороться за путевку на мужской чемпионат мира. Еще обиднее, что новая команда и новый тренер лишились этой возможности", - отметил Шишкарев.

"Еще раз горечь и сожаление по поводу бездарного, безвольного и абсолютно необъяснимого с точки зрения командной игры результата на чемпионате Европы. Получается, что мы этим выступлением заложили мину замедленного действия, которая взорвалась. Этот результат отбросил поколение новых игроков и нового тренера на два года", - добавил глава ФГР.

Женская сборная России получила путевку на чемпионат Европы 2020 года на основании итогов континентального первенства 2018 года, где россиянки заняли второе место. "У меня не было никаких сомнений, что женская сборная квалифицируется на чемпионат Европы, но отсутствие матчей - это отсутствие игровой практики. С учетом того, что сейчас происходит, фактически сборная будет лишена возможности проведения даже товарищеских матчей, потому что клубный календарь будет уплотнен. Мы лишились возможности сыграться, в этом плане не все так однозначно", - заключил Шишкарев.

Жеребьевка чемпионата Европы состоится 18 июня в Вене.