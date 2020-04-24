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Влияние коронавируса на спорт

Футболист ЦСКА Обляков считает, что чемпионат России необходимо доиграть

Полузащитник допустил проведение оставшихся матчей турнира без зрителей
Иван Обляков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Иван Обляков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 24 апреля. Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Иван Обляков считает, что национальный чемпионат необходимо доиграть, даже если матчи будут проходить при пустых трибунах. Комментарий Облякова приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.

"Думаю, что нужно доиграть в любом случае. Даже если придется играть без зрителей, потому что время уходит, и надо успеть закончить. Поэтому ждем возможности начать играть и надеемся только на лучшее", - сказал он.

Обляков является капитаном молодежной сборной России, которая лидирует в группе 5 квалификационного турнира к чемпионату Европы 2021 года. Российские футболисты набрали 14 очков после шести игр.

"Мы наиграли ровно на то, что у нас стоит в графе "очки". Конечно, мы можем лучше, и всегда надо стремиться к стопроцентному результату. В некоторых встречах не все получалось, но мы идем на первом месте в группе, неплохо смотримся по игре - это главное. Поэтому я пока доволен нашими результатами. Нужно осенние матчи провести с таким же настроем и набрать в них максимум очков", - добавил Обляков.

Ближайшая игра российской команды запланирована на 4 сентября. Дома россияне встретятся с командой Болгарии. Также российской сборной предстоит провести матчи против команд Польши, Эстонии и Латвии.

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