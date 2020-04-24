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Мировой футбол

Футболист брестского "Динамо" Хачериди дисквалифицирован на 5 игр из-за конфликта с судьей

Инцидент случился после матча чемпионата Белоруссии против "Витебска" 18 апреля

ТАСС, 24 апреля. Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола принял решение дисквалифицировать на пять игр чемпионата страны защитника брестского "Динамо" Евгения Хачериди из-за конфликта с судьей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дисквалификацию на три матча также получил массажист "Динамо" Сергей Лапицкий.

Разбирательство произошло по итогам матча пятого тура чемпионата Белоруссии "Витебск" - "Динамо" (1:0), который прошел 18 апреля. Команда из Бреста завершала игру вдевятером из-за двух удалений: за второе предупреждение на 73-й минуте поле покинул полузащитник Габи Кики, на 85-й минуте прямую красную карточку получил украинский защитник Хачериди. Позднее издание "Прессбол" сообщило, что в послематчевом протоколе было зафиксировано, что после окончания встречи в подтрибунном помещении Хачериди пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, в протоколе также отмечено, что массажист "Динамо" Лапицкий оскорблял судью и угрожал физической расправой.

Чемпионат Белоруссии являет одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван или отложен из-за пандемии коронавируса. "Витебск" занимает третье место в чемпионате Белоруссии, набрав 10 очков после пяти матчей. "Динамо" находится на восьмом месте, имея на счету 7 очков после пяти игр.

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Мировой футбол
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