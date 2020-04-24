Чемпионат Нидерландов по футболу досрочно завершен без определения победителя

ТАСС, 24 апреля. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение не доигрывать оставшиеся матчи чемпионата страны сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Voetbal International .

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Такое решение было принято на совете KNVB в пятницу. Чемпионат Нидерландов стал первым в Европе, отмененным из-за коронавируса.

Победитель чемпионата не будет определен, также ни одна команда не покинет высший дивизион.

Чемпионат Нидерландов был приостановлен после 25 туров. Лидировал в турнирной таблице амстердамский "Аякс" (56 очков), второе место занимал АЗ, уступая "Аяксу" по дополнительным показателям. Третьим шел роттердамский "Фейенорд" (50), который возглавляет бывший главный тренер сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат.