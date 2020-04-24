Этап MotoGP в Финляндии перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

ТАСС, 24 апреля. Этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в Финляндии перенесен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организаторов этапа.

Заезды в Финляндии должны были пройти 10-12 июля. Дата, на которую будет перенесен этап MotoGP, не уточняется.

"Правительство Финляндии рекомендовало не проводить мероприятия для более чем 500 человек до августа из-за пандемии коронавируса. Решение о переносе финского этапа MotoGP было принято компанией Dorna Sports, которая владеет гоночной трассой KymiRing [где планировалось провести этап MotoGP]", - говорится в заявлении.

Этап в Финляндии стал 11-м, который не состоится в сроки, запланированные в календаре MotoGP. Ранее из-за коронавируса были перенесены этапы в Таиланде, США, Аргентине, Испании (2 этапа - в Хересе и в Барселоне), Франции, Италии, Германии и Нидерландах, а также был отменен этап в Катаре. На данный момент первым этапом сезона становится Гран-при Чехии, который пройдет на трассе в Брно 7-9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.