Чемпион мира Сергей Шубенков вошел в антидопинговый комитет ВФЛА

ТАСС, 24 апреля. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вошел в антидопинговый комитет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Возглавил комитет вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов, который также является руководителем медицинской комиссии ВФЛА. Также в антидопинговый комитет вошли Евгений Ачкасов - профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Олег Талибов - доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ имени А.И. Евдокимова, член Research Quality Association (международная организация по аудиту клинических исследований) и Камран Бабаев - президент федерации легкой атлетики Костромской области. В среду в режиме видеоконференции комитет провел первое заседание.
"Антидопинговый вопрос для ВФЛА - по праву вопрос номер один как на уровне разрешения ситуации с членством в World Athletics, так и на уровне решения внутренних проблем, - заявил глава ВФЛА Евгений Юрченко. - Изменить культуру, сделать терпимость нулевой, минимизировать количество антидопинговых нарушений, усилить образовательную составляющую - вот то, что предстоит сделать федерации вместе со сформированным на днях антидопинговым комитетом ВФЛА".
"Я хотел бы поблагодарить всех, кто вошел в его состав, все члены комитета - большие профессионалы в своих областях. Рекомендации, которые выработал комитет на первом заседании, касаются более жесткого контроля в вопросах отзыва тренерских лицензий, проработки с РУСАДА [Российским антидопинговым агентством] вопроса возможности дополнительного тестирования спортсменов, не входящих в пулы тестирования, большого перечня мер по усилению антидопингового образования. Все рекомендации будут проработаны с точки зрения юридических аспектов, рассмотрены президиумом федерации, затем планомерно и последовательно воплощены в жизнь", - добавил Юрченко.