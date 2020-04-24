Чемпион мира Сергей Шубенков вошел в антидопинговый комитет ВФЛА

ТАСС, 24 апреля. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вошел в антидопинговый комитет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Возглавил комитет вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов, который также является руководителем медицинской комиссии ВФЛА. Также в антидопинговый комитет вошли Евгений Ачкасов - профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Олег Талибов - доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ имени А.И. Евдокимова, член Research Quality Association (международная организация по аудиту клинических исследований) и Камран Бабаев - президент федерации легкой атлетики Костромской области. В среду в режиме видеоконференции комитет провел первое заседание.